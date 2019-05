Whatsapp-fraude verdachte blijft 30 dagen langer in voorarrest

Dinsdag 16 april is een 22-jarige man uit Den Haag op verdenking van computervredebreuk aangehouden in een onderzoek naar zogeheten Whatsapp-fraude. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Tweede verdachte aangehouden

'Dinsdag 30 april is in dit onderzoek een tweede verdachte aangehouden. Deze 19-jarige vrouw uit Voorburg is in haar woonplaats aangehouden en wordt verdacht van de betrokkenheid bij computervredebreuk', aldus het OM. De 22-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van computervredebreuk, oplichten en het witwassen van het geworven geld via zogeheten money mules. De rechtbank besloot donderdag dat hij voor de duur van 30 dagen in voorarrest blijft. De 19-jarige vrouw is in vrijheid gesteld en blijft verdachte.

Whatsapp-fraude

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige man ervan dat hij Whatsapp-accounts heeft gehackt en overgenomen. De 19-jarige vrouw heeft dat gefaciliteerd. De slachtoffers kregen een bericht dat per ongeluk een code was verstuurd naar het verkeerde telefoonnummer. Door de code te geven werd toegang verschaft tot Whatsapp. Namens het slachtoffer werden zogenaamd bekenden benaderd met het verzoek om vanwege een ‘noodgeval’ dringend geld over te maken.

Meer dan 100 slachtoffers

De verdachten hebben op deze wijze vermoedelijk meer dan 100 slachtoffers gemaakt en een aanzienlijk geldbedrag afhandig gemaakt. De gebruikte bankrekeningen werden door zogeheten money mules ter beschikking gesteld aan de verdachten.