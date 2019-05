Gedumpte auto in brand gestoken

De brandweer moest zaterdagnacht kort voor 0.30 uur uitrukken voor een autobrand op de carpoolplaats aan de Postdijk nabij de snelweg A50 in Sint-Oedenrode. Een personenauto welke al dagen op de carpoolplaats stond is vermoedelijk het doelwit geworden van brandstichting. Enkele dagen geleden was het voertuig zelfs helemaal gesloopt, ruiten waren ingeslagen en de deuren gemolesteerd.