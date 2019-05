12 maanden gevangenisstraf geëist voor uitbuiting eigen kinderen

De vrouw, afkomstig uit Spanje, werd aangehouden toen zij zich samen met haar kinderen (13 en 16 jaar oud) wilde inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Nijmegen, met als doel te kunnen werken. Bij inschrijving bleken de reisdocumenten van de kinderen vervalst te zijn waardoor zij meerderjarig (18 en 23) leken te zijn.

De verdachte wilde vermoedelijk gaan werken in de vleesverwerkende industrie in Nederland en wilde haar kinderen niet achterlaten in Spanje. Omdat de huisvesting in Nederland gekoppeld is aan het werk bij uitzendbureaus in deze sector moesten de kinderen ook fulltime gaan werken. Aangezien de verdachte de kinderen voor meerderjarig wilde laten doorgaan, betekent dit dat zij vermoedelijk voor hen verboden arbeid zouden gaan verrichten.