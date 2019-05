Identiteit doodgestoken vrouw en man Brunssummerheide bekend

Wandelaar

Net voor 12.00 uur kreeg de politie de melding van een wandelaar. Deze wandelaar trof de vrouw levenloos aan. Een half uur later kwam de melding binnen dat er op korte afstand van de vrouw ook een overleden man was aangetroffen. Op dit moment onderzoekt de politie de identiteit van de man en de vrouw.

Sporenonderzoek

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend gemaakt. De politie heeft het gebied waar de twee slachtoffers zijn gevonden ruim afgezet en is gestart met een onderzoek. Het onderzoek naar het overlijden van de man en vrouw op de Brunssummerheide is in volle gang. De politie zoekt naar sporen en spreekt met wandelaars. Mogelijk zijn er mensen die vandaag iets opvallends hebben gezien of die informatie hebben die bijdraagt aan het oplossen van deze zaak. De politie vraagt deze getuigen om zich te melden.

Politieheli

Vanmiddag is de technische recherche gestart met het sporenonderzoek op de plek waar beide slachtoffers zijn aangetroffen. Een helikopter maakt beelden vanuit de lucht en agenten zijn in gesprek met mensen die in de buurt van de slachtoffers wandelden op het moment van aantreffen.

Honden

Beide slachtoffers waren in het gezelschap van een hond. Beide honden zijn ongedeerd en zijn opgevangen door de dierenambulance. Een politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto’s.

Update 20.40 uur: Identiteit slachtoffers bekend

De identiteit van de beide slachtoffers die werden aangetroffen op de #Brunssummerheide is bekend. Daarover wil het onderzoeksteam op dit moment nog geen details kwijt, vooral in verband met de nabestaanden. Het onderzoek is nog altijd in volle gang.