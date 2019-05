Foto van dood aangetroffen vrouw moet politie naar dader leiden

De politie heeft dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht de foto getoond van de 56-jarige vrouw die zaterdagmiddag 4 mei in Den Haag op het Galgenpad in de Scheveningse Bosjes dood is aangetroffen. Met het tonen van de foto hoopt de politie te kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk is voor haar dood.