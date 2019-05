Storing in elektronische monitoring enkelbanden

Als gevolg van een software update is er donderdag een storing ontstaan in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden. Dat betekende dat de gegevens over de enkelbanden in het systeem in de meldkamer van DV&O niet goed doorkwamen.

Inmiddels is het systeem is weer operationeel. Alle enkelbanddragers zijn in beeld. Er wordt hard gewerkt om het systeem weer 100 procent stabiel te krijgen.

Naar aanleiding van de storing zijn -waar nodig- acties ondernomen. Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten. Slachtoffers en nabestaanden worden zo snel mogelijk geïnformeerd. De betrokken partijen, zoals DV&O, DJI, OM, de drie reclasseringsorganisaties en de politie hebben voortdurend afstemming over de ontstane situatie en de status van het uitgevallen dataverkeer.