Rotterdam vormt klimaatalliantie met honderd bedrijven

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren. Vandaag is de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan. Via vijf klimaattafels werken zij aan een concreet maatregelenpakket dat eind dit jaar wordt vastgelegd in een Rotterdams klimaatakkoord.