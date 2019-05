Motorrijder met één been mag niet met ‘Feetless Bike System’ rijden

Een motorrijder uit Albergen, die zijn volledige linkerbeen mist na een amputatie, mag niet met een aangepast systeem rijden op een tweewielige motor. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft dit besluit terecht genomen, zo oordeelt de rechtbank Overijssel vrijdag. 'Het systeem is volgens het CBR niet veilig genoeg en liet de man daarom geen rijtest afnemen', aldus de rechtbank.

Feetless Bike System

De man wilde graag een rijtest doen bij het CBR op een tweewielige motor met een aangepast systeem, het ‘Feetless Bike System’ (FBS). Hierbij klappen automatisch zijwieltjes uit als de motor vaart mindert. Na een succesvolle rijtest zou de man dan rijexamen kunnen doen voor zijn motorrijbewijs.

Onvoldoende compensatie handicap

Het CBR weigerde de rijtest. Het FBS was in 2017 uitgebreid getest door deskundigen en ongeschikt bevonden. Het compenseert onvoldoende de handicap van de man en is daarmee niet veilig genoeg. De man mocht wel een rijtest doen met een aangepaste motor met zijspan. Dat wilde de man niet.