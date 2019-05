Politie lost waarschuwingsschot bij vechtpartij Zoetermeer

Bij zijn aanhouding moest de politie een waarschuwingsschot lossen.

Op zaterdag komt om 22.35 uur een melding binnen dat er in een woning aan de Asperenstraat in Zoetermeer een vechtpartij is in de relationele sfeer. Meerdere personen zouden bij deze vechtpartij gewond zijn geraakt doordat een persoon onder invloed volledig door het lint is gegaan. Dit was de man die later is aangehouden. Toen de politie ter plaatse ging in de woning om de man aan te houden, ontstond er een dreigende situatie waarna een waarschuwingsschot werd gelost. Daarbij raakte niemand gewond.

De verdachte is bij de vechtpartij gewond geraakt en door de ambulance opgehaald om behandeld te worden in het ziekenhuis.