Zwaargewonde man aangetroffen in hotelkamer

In een kamer van een hotel aan Wolfstraat is zondagmiddag een zwaargewonde man aangetroffen. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is gestart met een technisch onderzoek in het hotel en met tactisch onderzoek.

Rond half drie werd bij de politie gemeld dat een man gewond in een hotelkamer lag. De eveneens gealarmeerde ambulance heeft de man naar het ziekenhuis gebracht en de politie is direct gestart met een onderzoek in het hotel. Op dit moment is nog niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld. Het slachtoffer is een 31-jarige Poolse man. De melding werd gedaan door een andere hotelgast.