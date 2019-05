Top bedrijfsleven op Global Enterpreneurship Summit (GES)

Zo hebben onder andere Philips CEO Frans van Houten, president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland, DSM CEO Feike Sijbesma, ABP bestuursvoorzitter Corien Wortman, Prins Constantijn, ambassadeur van StartUpDelta en Corinne Vigreux, mede-oprichter TomTom, hun komst bevestigd.

Allen zullen op uiteenlopende sessies hun visie uiteenzetten. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Ondernemingen hebben een belangrijke rol bij het aanpakken van wereldwijde vraagstukken. Daarom is het belangrijk dat topmensen uit het bedrijfsleven, andere ondernemers, investeerders en bestuurders elkaar op deze GES ontmoeten.’ Op de ondernemerstop staan innovatieve en kansrijke ideeën en projecten van 1200 speciaal geselecteerde ‘next generation entrepreneurs’ centraal. De volledige sprekerslijst met Nederlanders staat onderaan dit bericht vermeld.

Samenwerking

GES2019 is een samenwerking van Nederland met Amerika. Het gastheerschap ligt dit jaar bij minister-president Mark Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Michael Pompeo. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is voorzitter van de conferentie. Verder zullen ook minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Bruno Bruins voor Medische Zorg, staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig zijn in het World Forum.

Al deze kabinetsleden zijn nauw betrokken bij de vormgeving van de top. Koningin Máxima zal, in haar functie van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering van ontwikkeling, de openingstoespraak van de GES houden.

Van Amerikaanse zijde wordt binnenkort bekend gemaakt welke prominente topmensen uit het bedrijfsleven naar Den Haag zullen komen. Wel staat al vast dat vicepresident Philipp Hildebrand van BlackRock, de grootste vermogensbeheer ter wereld, en Anne Finucane, vicepresident van de Bank of America, tot de sprekers behoren. Een andere grote investeerder aanwezig in Den Haag is Marcelo Claure, COO van de SoftBank Group.

Unieke ondernemers

GES2019 brengt 2000 wereldleiders in innovatie, ondernemerschap, investeringen, wetenschap en beleid bij elkaar. Centraal staan dus 1200 geselecteerde unieke ondernemers.

Het gaat hierbij om zogenoemde scale ups; 400 afkomstig uit de VS, 400 uit de EU, waarvan 200 uit Nederland en 400 uit de rest van de wereld. Zij zijn actief in de sectoren voedsel, connectiviteit, energie, gezondheid en water. Ze combineren zaken doen met het bieden van oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen.

Thema dit jaar is ‘the Future Now’. GES is een Amerikaans initiatief, de eerste top vond plaats in 2010 in de VS, de laatste in 2017 in India. Een primeur op de GES in Den Haag is de aanwezigheid van een reeks grote en kleinere investeerders. Deze kunnen een belangrijke rol spelen als geldschieter voor scale up bedrijven.

Op de lijst staan onder meer

Netherlands speakers list

Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands, UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA)

Government

Mark Rutte, Prime Minister, Minister of General Affairs of the Netherlands (GES2019 co-host)

Sigrid Kaag, Netherlands Minister for Foreign Trade and Development Cooperation (GES2919 chair)

Carola Schouten, Deputy Prime Minister of the Netherlands, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Cora van Nieuwenhuizen, Netherlands Minister of Infrastructure and Water Management

Bruno Bruins, Netherlands Minister for Medical Care

Mona Keijzer, Netherlands State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy

Stientje van Veldhoven, Netherlands State Secretary for Infrastructure and Water

Agri-Food, Connectivity, Energy, Health, Water, Access to Finance, Industries of the Future

HRH Prince Constantijn van Oranje-Nassau, Special Envoy for StartupDelta

Feike Sijbesma, CEO and Chairman DSM

Frans van Houten, CEO Royal Philips

Marjan van Loon, President Director Shell Netherlands

Corinne Vigreux, Co-Founder TomTom / Founder CODAM Coding College

Corien Wortmann-Kool, Chairman of the Board ABP Pensionfund

Professor Louise Fresco, President Wageningen University & Research Executive Board

Ronald Wuijster, Chairman of the Board APG Asset Management