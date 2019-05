Politie houdt man aan voor poging doodslag vriendin

Op zondagavond om 20.30 uur kwam er bij het Operationeel Centrum de melding binnen dat er in een woning aan de Pater van den Elzenstraat ruzie was geweest. Daar zou iemand lichtgewond zijn geraakt. Toen de agenten ter plaatse waren troffen ze een vrouw aan die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze tijdens een ruzie met haar vriend door hem bij haar keel was gepakt. Hij had die langere tijd dichtgeknepen. De agenten zagen de striemen lopen in haar nek. De aangifte werd opgenomen en een onderzoek opgestart. In de loop van de nacht werd de vriend, 34 jaar oud, in Tilburg aangehouden.

Huiselijk geweld

De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. Lees meer over huiselijk geweld en hoe je de signalen kunt herkennen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld