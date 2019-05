Partij exclusieve boomstamtafelbladen in beslag genomen

Afgelopen week heeft team milieu van de politie Rotterdam een grote partij tropisch hardhout uit Indonesië in beslag genomen. 'Het hout, dat wordt gebruikt voor populaire exclusieve boomstamtafels, is zeer waarschijnlijk illegaal gekapt én sowieso illegaal ingevoerd', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Nederlandse houtimporteur

In een onderzoek naar een Nederlandse houtimporteur heeft de politie de afgelopen maanden diverse doorzoekingen gedaan op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder in ingevoerde containers met hout. Aanleiding was een controle door de douane op illegaal hout uit Indonesië. Hierop is door het team milieu van de politie Rotterdam in samenwerking met Indonesië en onder leiding van het Functioneel Parket Amsterdam een onderzoek gestart. 'We weten dat Indonesië een uitvoerverbod heeft op tropisch hardhout. In wezen is het importen en (door)verkopen van dit hout dus sowieso niet toegestaan en strafbaar', zo vertelt milieurechercheur Peter Hartog. 'Daarbij hebben wij sterke vermoedens dat dit betreffende hout ook illegaal is gekapt; dus zonder de benodigde vergunningen.'

Hout en vergunning ingenomen: verder onderzoek

De exclusieve houten tafelbladen zijn inbeslaggenomen en de politie doet nu verder onderzoek in deze zaak. De importeur wordt verdacht van illegaal importeren en verkopen van hardhout. De Indonesische autoriteiten geven aan inmiddels maatregelen te hebben genomen; van een specifieke exporteur van hardhout in Indonesië is lopende het onderzoek de vergunning geschorst.

Tropische tafel kopen strafbaar?

Het invoeren en verwerken en doorverkopen van tropische houtsoorten komt helaas veelvuldig voor, ook in Nederland. Maakt dat consumenten die denken gewoon legaal een mooie tafel te kopen ook strafbaar? 'Dat is lastig', stelt Peter Hartog. 'Mensen zijn natuurlijk over het algemeen te goede trouw. En als consument is het lastig te zien of die mooie, hippe tafel van illegaal hout is gemaakt of niet. Maar, als je bedenkt dat het overgrote deel van de invoer van tropisch hardhout via illegale wegen gebeurt, wordt het wel heel lastig een ‘goed’ meubelstuk te vinden.'

Alleen legaal gekapt hout

Het verkopen van dit soort hout in Nederland is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 'Uitsluitend als het in Indonesië legaal is gekapt in een aangewezen gebied waar vergunningen onder liggen', verduidelijkt Peter Hartog. 'Het tropische hout wordt in die zin 'beschermd' door middel van een vergunningstelsel, omdat het uit oerbossen komt. Daar zijn er namelijk niet veel meer van over! De realiteit leert ons echter, dat er veel geld te verdienen valt aan de houthandel en dat mensen daarom regels proberen te omzeilen.'

Schadelijke gevolgen illegale houtkap

Illegale houtkap levert duizenden euro’s voordeel op omdat er geen vergunningen worden aangevraagd, geen infrastructuur hoeft te worden aangelegd noch kapconcessies hoeven te worden betaald. Een kapconcessie houdt in, dat er per hectare een beperkt aantal bomen mag worden gekapt. Illegale houtkap leidt mondiaal tot ontbossing met vele gevolgen. Behoud van de tropische regenwouden is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en het voortbestaan van inheemse volkeren, maar ook voor het klimaat. De wereldwijde ontbossing is verantwoordelijk voor ongeveer 17 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. En dat terwijl het beschermen van de ecosystemen van onze aarde nu urgenter is dan ooit. Uit het rapport dat begin mei werd uitgebracht door IPBES, blijkt dat wereldwijd een miljoen plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

Samenwerking team milieu en Indonesië

Het is niet de eerste keer dat het Rotterdamse milieuteam en de Indonesische autoriteiten de krachten bundelen. Zo kon in december 2017 een 54-jarige Nederlander worden aangehouden voor illegale handel in koraal en schedels van beschermde diersoorten, dankzij goede samenwerking tussen de Indonesische en Nederlandse politie.