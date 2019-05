Op de vlucht geslagen en gecrashte auto ligt vol met eurobiljetten

De politie heeft vrijdagavond in een op de vlucht geslagen en gecrashte auto in Delft een grote hoeveelheid eurobiljetten met een totale waarde van ruim 34.000,- euro aangetroffen. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Snelheidscontrole met lasergun

Het begon vrijdagavond allemaal aan de Reeweg in Rotterdam. Agenten hielden daar een snelheidscontrole waarbij de lasergun bij een auto 163 km/u registreerde waar slechts 100 km/h is toegestaan. De achtervolging werd ingezet.

Stopteken genegeerd

Via de A15 ging de snelheidsduivel de A4 op richting de Beneluxtunnel. Bij Schiedam kreeg het voertuig een stopteken te zien, maar sloeg dit volledig in de wind en gaf gas bij richting de Ketheltunnel. Inmiddels trapte de Golf het gaspedaal zelfs in tot 210 km/u en nam zonder remmen de afslag naar de Kruithuisweg in Delft.

Auto gecrasht

Onderaan crashte de auto en wilden de twee inzittenden vluchten. De agenten waren sneller en konden de twee tegenhouden. De twee verdachten raakten wonder boven wonder niet gewond. Een kijkje in de auto gaf meteen de reden van hun vluchtgedrag. De vloer lag vol met eurobiljetten.

Dashboardkastje

Ook het dashboardkastje en de achterbank waren bezaaid met eurobiljetten. Alsof het nog niet genoeg was; hadden ze zelf ook nog 4150, en 2120,- aan cash op zak. De twee mannen, uit Straatsburg in Frankrijk, van 28 en 41 jaar, zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. De auto is in beslag genomen.