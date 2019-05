Zeer grote brand in Schiedams kantoorpand naast vuurwerkopslag

In een bedrijfspand aan de Admiraal Trompstraat in Schiedam is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op naar het sein Zeer Grote Brand en GRIP 1 omdat in een tegenoverliggend pand vuurwerk ligt opgeslagen.