Meisje aangereden op zebrapad

Maandagmiddag is in Schiedam een meisje op het zebrapad aangereden door een auto op de Burg. van Haarenlaan met de kruising Laan van Spieringshoek. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse.

Ambulance

Het meisje is even nagekeken in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De Burg. van Haarenlaan was tijdelijk dicht vanaf het Nieuwlandplein richting de Vlaardingerdijk. Hoe de aanrijding kon gebeuren is niet bekend.