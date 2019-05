Familie-uitbreiding bij de vale gieren in DierenPark Amersfoort

In doorloopvolière Snavelrijk in DierenPark Amersfoort zijn twee vale gieren uit hun eieren gekropen. “Wij hebben vrolijk vogelnieuws, want sinds kort zijn de pasgeboren gierenkuikens goed zichtbaar voor bezoekers”, vertelt vogelverzorger Marc Belt. “De kleintjes nemen steeds vaker nieuwsgierig een kijkje vanonder de vleugels van de moeder en vader”.

Rond Valentijnsdag waren de eerste sporen van nesteldrang al zichtbaar bij een gierenkoppeltje in DierenPark Amersfoort. “Na ongeveer twee maanden kwamen er dus bij twee nestjes giereneieren uit. De twee jongen bleven eerst verstopt onder de vleugels, maar zijn steeds beter zichtbaar”, laat Marc weten. “Beide ouders nemen de taak op zich om voor de jongen te zorgen. De nieuwkomers zorgen voor een mooie uitbreiding van Snavelrijk, waar je midden tussen de gieren, maraboes en pelikanen loopt.”

Wie de gierenjongen in de lucht wil bewonderen, moet nog even geduld hebben. “De vleugelspieren hebben ongeveer een half jaar nodig om sterk genoeg te zijn om mee te vliegen”, legt de verzorger uit. “Tot die tijd zitten de kuikens in de buurt van hun ouders en herken je hen aan de bruine kraag, waar die van de ouders wit is. Je kunt dus al wel op kraamvisite komen in Snavelrijk om de kleine gieren te bewonderen in DierenPark Amersfoort.”