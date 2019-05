4600 incidenten met veelal kansloze asielzoekers

In 2017 werd de politie 4600 keer ingezet voor incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren . Het ging hier met name om zakkenrollerij en winkeldiefstal. Ook zijn er meldingen van vernielingen, mishandelingen en bedreigingen.

De groep die vooral betrokken zijn bij dergelijke incidenten zijn asielzoekers die weinig tot geen kans maken om in Nederland te blijven. Het gaat hier om asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije, gevolgd door personen bij Libië en Tunesië. Dit blijkt uit een jaarlijkse rapportage die door de staatssecretaris Mark Harbers naar de Kamer is gestuurd.

Bij de helft van alle strafbare feiten gepleegd door de asielzoekers, gaat men bij een deel niet over tot vervolging. In 78 procent van de gevallen kwam de rechter er aan te pas en in acht procent werden er boetes uitgedeeld.