Kat gered bij woningbrand

De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de J A Alberdingk Thijmstraat waar brand in de keuken was uitgebroken.

Kat nog in de woning

Bij aankomst van de brandweer stond de woning vol rook, het gezin met drie kleine kinderen stond al buiten. De brandweer had de brand snel onder controle en vond de kat die nog in de woning aanwezig was.

Nagels

De kat was zo geschrokken dat hij zijn bazin verwondde met zijn nagels. De politie heeft de vrouw aan verband geholpen, een ambulance kwam later ter plaatse voor haar. Voor de kat kwam de dierenambulance ter plaatse.