Verdachte verkrachtigspoging bij NDSM-werf blijkt tbs'er

De man die verdacht wordt van een verkrachtingspoging en diefstal met geweld op 12 april bij de NDSM-werf in Amsterdam is eerder veroordeeld vanwege een zedendelict.

Het Hof van Amsterdam legde de 27 -jarige man in 2016 een celstraf en tbs met voorwaarden op. De man verbleef op het moment van de verkrachtingspoging op de NDSM-werf in een begeleid wonen instelling waar hij, onder bepaalde voorwaarden, ook naar buiten mocht. Dit schrijft de lokale omroep AT5 woensdag.

Er wordt door de poltie en onder leiding van de officier van justitie onderzoek gedaan naar de reeks van incidenten rond de NDSM-werf. Er wordt ook gekeken of de 27-jarige man bij de incidenten betrokken was. Zijn voorarrest is met 60 dagen verlengd.

Mensen die in de afgelopen weken in de buurt van de NDSM-werf slachtoffer geworden zijn van een verkrachting, aanranding of een poging daartoe en die zich nog niet gemeld hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.