Vliegtuigje van de baan geschoten Rotterdam - The Hague Airport.

Woensdagmorgen rukten de hulpdiensten massaal uit voor een melding crash op Rotterdam - The Hague Airport.

Van de baan geschoten

Al snel bleek de melding mee te vallen, de brandweer van het vliegveld zelf was snel ter plaatse. Een vliegtuigje was naast de baan beland maar de twee inzittenden raakten hierbij niet gewond. Er was weinig schade verder alleen een lamp van de baan sneuvelde.