'Pand waar explosie afging is van vader Haagse topcrimineel'

In de nacht van woensdag op donderdag raakte in Den Haag op de hoek van de Jan Blankenstraat met de Hoefkade rond 01.30 uur een bedrijfspand zwaar beschadigd door een explosie. 'Wij zijn een onderzoek naar toedracht gestart', zo laat de politie donderdag weten.

Haagse topcrimineel

Het pand staat op naam van de vader van topcrimineel Reda N. Dat heeft de eigenaar tegenover Omroep West bevestigd.

Meerdere panden beschadigd

'Door de klap van de explosie raakten meerdere panden beschadigd. Uit onderzoek bleek dat iemand kort voor de explosie wegrende in de richting van de Van Limburg Stierumstraat', aldus de politie.

Reisbureau

In het pand waar de explosie zich heeft voorgedaan is een reisbureau en een kapsalon gevestigd. Donderdagochtend rond 01.30 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er een harde knal was gehoord op de Jan Blankenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat alle ruiten van het reisbureau eruit lagen. Ook was de dubbele voordeur uit het pand geblazen.

Overal glas

Overal lag glas en auto’s die dicht bij het pand geparkeerd stonden raakten beschadigd. Door de druk van de explosie raakten gevelplaten van het pand los en werden ramen vernield. Een appartementencomplex van drie verdiepingen dat boven de zaak ligt, is korte tijd ontruimd geweest. Niemand raakte gewond.

Update 11.00 uur

De politie heeft donderdagaochtend het signalement vrijgegeven van de verdachte die vlak voor de explosie rond 01.30 uur is weggehold. 'Het gaat om een blanke man in zwarte trainingsbroek met witte streep en verder geheel zwart gekleed, zwarte sportschoenen en een gele winkeltas', aldus de politie. De man is na na de explosie weggerend in de richting van de Van Limburg Stirumstraat.