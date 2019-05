Grote brand in loods kantoorartikelenwinkel in Broek op Langedijk onder controle

Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord meldde rond 18.30 uur dat ze een brand in een bedrijfspand aan de Broekwerk in Broek op Langedijk aan het bestrijden zijn.

Er is niemeand meer in het pand aanwezig. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer is met drie blusauto's en een hoogwerker ter plaatse om de vlammen te bestrijden.

Update:

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven. De betreffende unit en naastgelegen units worden geventileerd. Salvage.nl komt ter plaatse om de schade met de eigenaar op te nemen. Dit laat Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord weten.