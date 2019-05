Politie: cijfers asieldelicten al weken bekend op ministerie

De cijfers over de ernstige asieldelicten waren al wekenlang bekend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Toch werden ze in een rapportage weggemoffeld onder de vage kop 'overige'. Dit laat een woordvoerster van politie aan de Telegraaf weten.

Het ministerie had eerder verklaard dat zware vergrijpen als seksueel misbruik van kinderen, moord, doodslag en verkrachting niet expliciet in de rapportage waren opgenomen en verwees daarbij naar de politie. Maar volgens de politiewoordvoerster klopt dat niet. Het ministerie van staatssecretaris Harbers zou wel degelijk alle cijfers in handen hebben gehad. Volgens de politie zijn alle cijfers aangeleverd, ook die van ernstige zaken als moord en doodslag. maar het ministerie koos er volgens de politie voor om deze delicten samen te vatten onder het kopje 'overig'.

Volgens de krant mag de politie nu blijkbaar ineens niets meer over de rapportage melden. Voor vragen worden journalisten doorverwezen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Tweede Kamer wil nu dat staatssecretaris Harbers opheldering geeft.

Reacties politici:

PVV-leider Wilders vindt dat de staatssecretaris moet aftreden als blijkt dat hij de cijfers inderdaad al weken had. Ook CDA, VVD en SP willen opheldering. Wilders wilde de staatssecretaris direct naar de Kamer roepen, maar een Kamermeerderheid wil eerst uitleg per brief en daarna pas een debat, zo schrijft de krant.

Veel partijen zijn het erover eens dat dit niet kan. In een reactie over het rapporteren zegt Wilders in de krant: 'Moord, misbruik en doodslag door asielzoekers door het ministerie verzwegen. Eerst laat het kabinet al het tuig ons land binnen en dan worden zware misdaden door asielzoekers verdoezeld.' Thierrry Baudet zegt in een reactie: ’dit soort gekkigheid niet te pikken’. Baudet: 'Het heeft er alle schijn van dat het onder de pet is gehouden. Hier is heel veel rook, we willen in debat horen of er ook vuur is.’ Ook de ChristenUnie noemt het bij monde van Kamerlid Voordewind ’onacceptabel’ dat deze informatie in de cijfers wordt verstopt. Voordewind: 'Alleen met goede en transparante informatie kan er worden opgetreden.’

Staatssecretaris Harbers

Staatssecretaris Harbers laat aan de NOS weten dat het absoluut niet de bedoeling was om ernstige delicten weg te werken in de cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Harbers heeft aangekondigd dat hij met een volledig beeld en uitleg wil komen, maar hij is nog bezig alles uit te zoeken.