Dode bij schietpartij in Amsterdam

In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei 2019 vindt in een parkeergarage aan de Amstelstraat een schietincident plaats. Hierbij raakt een man in eerste instantie zwaargewond en wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overlijdt hij later aan zijn verwondingen. Naar aanleiding van het incident zijn diezelfde nacht vier verdachten aangehouden.