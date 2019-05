Rookontwikkeling in crematorium

De brandweer rukte zaterdagmiddag uit naar het crematorium aan de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam voor een melding van brand in het gebouw.

Er bleek rooktontwikkeling te zijn in de ruimte van de ovens. De brandweer had de situatie snel onder controle. Met de ventilator werd de rook uit het pand verdreven. Hoe de rookontwikkeling is ontstaan is niet bekend.