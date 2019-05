Nederland wint Eurovisie Songfestival

"Dit is voor groots dromen", zegt de 25-jarige Duncan Laurence, waarna hij nog een keer zijn winnende nummer mocht zingen.

De vorige keer dat Nederland het songfestival won was in 1975 met Ding-a-dong van Teach-In. Duncan was de hele week al topfavoriet, ook bij de bookmakers. De overwinning van Duncan Laurence betekent overigens dat aan Nederland de eer is om volgend jaar het songfestival te organiseren.