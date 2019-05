Utrechters gaan luchtkwaliteit met fiets in kaart brengen

De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van fietsroutes zo optimaal mogelijk is. Maar hoe weet je nou welke fietsroute je hiervoor moet nemen? 'Om de luchtkwaliteit in kaart te brengen is een innovatief experiment gestart. 500 vrijwilligers gaan allemaal met een meetkastje op de fiets de weg op', zo heeft de provincie Utrecht laten weten.

Jaar meten

Een jaar lang wordt al fietsend de route in kaart gebracht en fijnstof in de lucht gemeten. Gedeputeerde Mariette Pennarts gaf hiervoor op 17 mei 2019 het startsein op de fiets. Met dit experiment wordt een vervolg gegeven op een kleinere proef die vorig jaar is gehouden in Zeist.

Groene fietsroutes zichtbaar maken

Mariette Pennarts: 'Als provincie willen we onze inwoners een gezonde leefomgeving bieden en goede luchtkwaliteit hoort daarbij. Mensen worden zich steeds meer bewust van de impact van luchtkwaliteit op hun gezondheid. Door zichtbaar te maken welke groene fietsroutes er zijn, dus waar de luchtkwaliteit beter is dan op andere plaatsen, kunnen mensen zelf kiezen welke route zij fietsen.'

Fietsend meetnet

Provincie en gemeenten willen met innovatieve technieken meer inzicht krijgen in het gebruik van fietsroutes en de luchtkwaliteit op die routes. De verzamelde gegevens kunnen bijdragen aan een verbetering van de fietsinfrastructuur en ontwikkeling van meer groene fietsroutes. De provincie Utrecht heeft voor dit experiment 500 hightech fietssensoren beschikbaar gesteld. Vrijwilligers gaan een jaar lang fijnstofconcentraties en hitte-eilanden op fietsroutes in beeld brengen. De meetgegevens zijn terug te vinden op www.snuffelfiets.nl.

Deelnemers experiment

De belangstelling voor dit experiment is groot. Deelnemers zijn provincies Utrecht en Gelderland, gemeenten Utrecht, Zeist, Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Veenendaal, Bunschoten, Baarn en Soest, verschillende fietsorganisatie, RIVM en SODAQ en Civity.