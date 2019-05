Politie onderzoekt schietincident Allard Piersonstraat in Rotterdam

Getuigen meldden rond 21.00 uur dat zij een aantal knallen hoorden. Agenten gingen meteen naar de Allard Piersonstraat, waar ze een omstander hielpen die zich al om het slachtoffer ontfermde. Het slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is ruim afgezet in verband met sporen onderzoek.

Onderzoek

Een aantal agenten sprak met getuigen, terwijl andere politiemensen de omgeving uitkamden op zoek naar de verdachten. De Forensische Opsporing deed een uitgebreid sporenonderzoek. Toch is nog niet duidelijk wat de achtergronden zijn van dit schietincident en zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Getuigen gezocht

Alle informatie die meer duidelijkheid kan geven is welkom. Getuigen die nog niet met ons hebben gesproken, kunnen informatie doorgeven via het telefoonnummer 0900-8844.