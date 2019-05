Slager doet succesvol beroep op noodweerexces bij dodelijke steekpartij

Een 40-jarige man die op 17 juli 2018 zijn 43-jarige collega neerstak in een slagerij aan het Hobbemaplein in Den Haag is door de rechtbank Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging. 'De rechtbank acht doodslag bewezen maar door een geslaagd beroep op noodweerexces is hij hiervoor niet strafbaar', zo laat de rechtbank woensdag weten.

Noodweersituatie

Beide mannen hadden op de ochtend van 17 juli 2018 ruzie gehad in de slagerij. Nadat de verdachte was vertrokken besprak het slachtoffer de ruzie met de eigenaar. Op camerabeelden was onder andere te zien dat ze vervolgens vuistslagen oefenden. De rechtbank is van oordeel dat uit deze gebaren blijkt dat de eigenaar en het slachtoffer van plan waren om de verdachte zijn gedrag van die ochtend betaald te zetten.

Ruzie uitpraten

Toen de verdachte ’s middags terugkwam om met de eigenaar over de ruzie te spreken nam die hem mee naar het keukentje; een kleine, volle ruimte waarvan de enige uitgang de deur naar de winkel is. Anders dan in de rest van de slagerij stonden daar ook geen camera’s. Het slachtoffer voegde zich bij hen en de deur van het keukentje werd dichtgedaan. De deur van de slagerij was al eerder afgesloten. De verdachte werd daarna door het slachtoffer meerdere keren op het hoofd en het lichaam geslagen.

Noodweersituatie

Uit deze feiten en omstandigheden leidde de rechtbank af dat er meteen een dreigende situatie voor de verdachte moet zijn ontstaan en dat hij geen reële mogelijkheid had om zich daaraan te onttrekken. Er was sprake van een noodweersituatie en verdachte mocht zich verdedigen.

Hevige gemoedsbeweging

De rechtbank is echter wel van oordeel dat de verdachte in zijn verdediging te ver is gegaan door zijn collega vervolgens met een mes te lijf te gaan. De rechtbank acht echter aannemelijk dat die disproportionele reactie het directe gevolg was van een hevige gemoedsbeweging. Hij zat opgesloten in een kleine ruimte, het was een twee-tegen-één situatie en hij was bang dat hem iets ernstigers zou worden aangedaan. De aard en intensiteit van die gemoedsbeweging is van doorslaggevend belang geweest voor de overschrijding van de grenzen van zijn noodzakelijke verdediging. De rechtbank acht voorts van belang dat de verdachte het mes niet al bij zich had op het moment waarop hij de keuken betrad. Hij koos voor het gebruik van dit mes omdat er geen ander, minder ingrijpend, middel voorhanden was.

Noodweerexces

De verdachte komt dan ook een succesvol beroep toe op noodweerexces. De verdachte is daarom niet strafbaar en zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.