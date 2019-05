Strengere geluidseisen voor buitengeplaatste warmtepompen en airco’s

PUR-schuim

Er komen ook strengere regels voor het aanbrengen van PUR-schuim om de gezondheid van bewoners te beschermen. Bewoners mogen tijdens het aanbrengen van dit isolatiemateriaal niet meer in de woning aanwezig zijn. Ook moet de kruipruimte tijdens het isoleren geventileerd worden.

Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. De wijzigingen die de minister nu voorstelt gaan om nieuwe of aangepaste voorschriften en richten zich vooral op vergroten van veiligheid en gezondheid.

Veiligheid bouwplaatsen

Naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden ook twee nieuwe voorschriften opgenomen om de veiligheid op bouwplaatsen te vergroten. Er gaan veiligheidsafstanden gelden rond bouw- en sloopplaatsen en de contactgegevens van de coördinator omgevingsveiligheid moeten worden vermeld in het veiligheidsplan.

Zelfsluitende deuren

Daarnaast is het Bouwbesluitvoorschrift voor zelfsluitende deuren aangepast zodat woningtoegangsdeuren in woongebouwen met inpandige gangen zelfsluitend moeten zijn. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat vluchtroutes rookvrij blijven bij brand. Het merendeel van de nieuwe of aangepaste voorschriften gaat naar verwachting per 1 januari 2020 in.