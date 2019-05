Mountainbikester valt op lastig bereikbare plek

Een mountainbikester is woensdagavond lelijk gewond geraakt op het mountainbike parkeer in de Broekpolder langs de Watersportweg in Vlaardingen. Een ambulance ging met spoed ter plaatse maar de vrouw lag op een lastig bereikbare plaats.

Omdat haar conditie achteruit ging werd de brandweer ter plaatse verzocht om haar door de bossages en over een sloot te tillen richting ambulance. Via een legplaat van de brandweer die over het slootje werd gelegd kon het slachtoffer naar de ambulance getild worden. Per ambulance is ze met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.