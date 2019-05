Het lijkt er op dat de PvdA de Europese verkiezingen wint

Ook uit de definitieve exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos krijgt de PvdA 5 zetels, VVD en CDA 4, Forum en GroenLinks 3, CU/SGP en D66 2. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de NOS. Volgens de definitieve exitpoll zouden PVV, SP en 50PLUS ieder één zetel halen. De Partij voor de Dieren haalt waarschijnlijk geen zetel in het Europees Parlement. Bij de definitieve exitpoll zijn ook de stemmen meegerekend van de kiezers in het laatste half uur dat de stembureaus nog open waren.

Donderdagavond komen er nog geen echte uitslagen, want in de meeste lidstaten moet nog worden gestemd. Behalve in Nederland is er vandaag ook in Groot-Brittannië gestemd. In de meeste landen van de EU wordt er zondag gestemd. In Italië sluiten de stembureaus als laatste, om 23.00 uur, en pas daarna worden de officiële uitslagen bekendgemaakt.