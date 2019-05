NS: reken dinsdag niet op het OV

Als gevolg van de landelijke pensioenactie in het Openbaar Vervoer (OV) zal er op dinsdag 28 mei in het hele land zeer beperkt tot geen treinverkeer mogelijk zijn. De NS waarschuwt reizigers om dinsdag niet op het OV te rekenen zoals ze normaal gewend zijn.

'Reis niet met de trein'

'Uiteraard proberen we waar mogelijk enkele treinen te rijden: dit zal echter zeer beperkt en onvoorspelbaar zijn. De reisplanner is voor reizen op dinsdag niet up-to-date. We kunnen niet aangeven welke treinen wel en welke treinen niet rijden en adviseren u daarom op 28 mei niet met de trein te reizen', aldus de NS.

Woensdag mogelijk ook nog hinder

Ook op woensdag 29 mei kan het treinverkeer mogelijk nog hinder ondervinden van de landelijke pensioenactie. Wij houden u op de hoogte, houd deze site of de NS-app in de gaten voor de laatste informatie.