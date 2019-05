Historische machtsverschuiving in Europa: sociaaldemocraten en christendemocraten geen meerderheid meer

De PvdA is van de Nederlandse partijen bij de Europese Verkiezingen wel de grootste geworden, maar verder in Europa zijn de middenpartijen juist kleiner geworden en zal er een coalitie moeten komen met drie of vier partijen.

Geen meerderheid christendemocraten en sociaaldemocraten

UIt de verkiezingsuitslag blijkt dat de christendemocraten en de sociaaldemocraten het niet meer voor het zeggen hebben. Ze zullen in ieder geval een derde en misschien zelfs een vierde partij nodig hebben om een coalitie te vormen. Dat zouden de liberalen kunnen zijn of de Groenen. Groene, liberale en nationalistische partijen werden bij de verkiezingen groter. Of er als gevolg van de winst van de Groenen ook strengere klimaatdoelen voor Nederland komen, hangt af van wat de christendemocraten willen, zo laat Derk Jan Epping (FVD) in een interview aan de Telegraaf weten. Mogelijk gaan voor de christendemocraten de plannen van de Groenen te snel en te ver.

Opkomst 2019

De opkomst was dit keer veel hoger dan vijf jaar geleden. Toen ging 42,6 procent naar de stembus. De opkomst in de 28 EU-landen lag nu naar schatting gemiddeld op zo'n 50 procent.

Verkieizngsuitslag

De verkiezingsuitslag voor Nederland ziet er als volgt uit. Van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement gaan er 6 naar de PvdA. De tweede partijen zijn de VVD en het CDA, met 4 zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie, krijgen er elk 3. De ChristenUnie/SGP en D66 komen op 2 zetels. 50PLUS en Partij voor de Dieren hebben allebei 1 zetel veroverd.

De PVV staat nu nog op 0 zetels, maar wanneer de Britten uit de EU gaan, maakt de PVV toch nog kans op een zetel. Bij het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU krijgt Nederland namelijk drie extra zetels in het Europees Parlement. Daarvan zou de PVV mogelijk een zetel krijgen, evenals de VVD en GroenLinks.