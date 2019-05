Nieuwe €100- en €200-bankbiljetten in omloop

De nieuwe €100- en €200-biljetten zijn de laatste biljetten van de Europa-serie en komen dinsdag in omloop. De bankbiljetten beschikken over nieuwe en innovatieve veiligheidskenmerken en zijn gemakkelijk te controleren via de ‘voel, kijk en kantel’-methode.

Bovenaan in de zilverkleurige band bevindt zich een satelliethologram. Hierin zijn bij kanteling van het bankbiljet kleine €-tekens zichtbaar die zich rond het cijfer bewegen en die duidelijker worden in direct licht. De zilverkleurige band toont tevens een portret van Europa, het bouwkundige thema en een groot €-teken. De nieuwe €100- en €200-bankbiljetten bevatten ook een verbeterd smaragdgroen cijfer. Op alle andere biljetten van de Europa-serie is het smaragdgroene cijfer ook afgebeeld, maar in deze verbeterde versie zijn tevens €-tekens binnen het cijfer zichtbaar.

De nieuwe €100- en €200-biljetten zijn nu net zo hoog als het €50-bankbiljet, waardoor machines ze gemakkelijker kunnen verwerken en sorteren. Ze passen ook beter in de portemonnee en zijn minder aan slijtage onderhevig, waardoor ze langer bruikbaar blijven.

Het €100-biljet is wereldwijd het op twee na meest gebruikte eurobankbiljet, na de €50- en €20-biljetten. De vraag naar de €100- en €200-bankbiljetten is groeiende, met respectievelijk 7,6% en 8,6% per jaar.

De €100- en €200-bankbiljetten van de eerste serie blijven, net als alle andere coupures, wettig betaalmiddel. Ze blijven in omloop naast de nieuwe biljetten en zullen geleidelijk uit omloop worden genomen.