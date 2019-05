Wapens gevonden in woning Langeraar na inval arrestatieteam

Dinsdagochtend heeft een arrestatieteam van de politie in een lopend onderzoek op het Kerkpad in Langeraar een 25-jarige man uit Leiderdorp aangehouden als verdachte. 'Na de aanhouding doorzochten agenten een woning in de A.G.M. van der Hoevenstraat, waar de verdachte verbleef, en troffen daar enkele wapens aan', zo meldt de politie dinsdagavond.

Uitpraatprocedure

Een arrestatieteam van de politie ging rond 09.00 uur naar de A.G.M. van der Hoevenstraat, toen de verdachte net in een auto stapte op het Kerkpad. Via de standaard uitpraatprocedure kon de 25-jarige man vervolgens worden aangehouden. Bij een doorzoeking in de woning troffen agenten vlak daarna enkele wapens aan. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. De verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord.