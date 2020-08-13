Amsterdammer (43) opgepakt na vondst van 1200 kilo cocaïne in haven Vlissingen

Op vrijdag 8 augustus 2025 heeft de Douane in de haven van Vlissingen een partij van 1200 kilo cocaïne aangetroffen tussen een partij bananen afkomstig uit Colombia. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Arrestatieteam

Door de Zeehavenpolitie van de eenheid Zeeland-West-Brabant is naar aanleiding van deze vondst een nader onderzoek ingesteld. Dit heeft op dinsdag 12 augustus 2025 geleid tot de aanhouding van een 43-jarige inwoner van Amsterdam. De aanhouding werd verricht door een arrestatieteam.

19.000,- cash

Tijdens de aanhouding bleek de verdachte 19.000,- euro aan contanten bij zich te hebben. Het geld is samen met een bedrijfsauto in beslag genomen. De woning van de verdachte is onder leiding van een rechter-commissaris doorzocht en er zijn digitale gegevensdragers en een kilo hennep in beslag genomen. Verder heeft het onderzoeksteam later die dag nog twee bedrijfspanden doorzocht.

Voorgeleiding

De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek en zal later deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdovende middelen zijn afgevoerd en inmiddels vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.