Weerbericht zomervakantie: kans op hittegolf groot

De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met veel zon en hoge temperaturen. Tot het weekend blijft het heet en vrij zonnig met temperaturen die landinwaarts tussen 30 tot 35 graden liggen. In het weekend wordt het tijdelijk iets minder warm, maar schijnt de zon nog steeds geregeld. Na het weekend lijkt het opnieuw warmer te worden. Dit meldt Weeronline.

Tropische temperaturen

Vandaag en morgen is het nog heet met in het binnenland temperaturen die veelal tussen 31 en 35 graden liggen. Direct aan zee is het iets minder warm met 25 tot 27 graden. Ook vrijdag kan lokaal in het binnenland nog de tropische grens van 30 graden gehaald worden. De kans is dus zeer groot dat het deze week tot een landelijke hittegolf komt. Daarvoor moet het op vijf aaneengesloten dagen in Ukkel tenminste 25 graden worden, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. Het is raadzaam om genoeg te drinken, de schaduw op te zoeken en zonnebrand te gebruiken. De zon schijnt namelijk geregeld, al komen woensdagavond en in de nacht naar donderdag buien voor.

Minder warm weekend

In het weekend voert een noorden- tot noordoostenwind iets minder warme lucht aan. Koud wordt het echter zeker niet met in het binnenland temperaturen tussen 25 en 28 graden. In de kustgebieden is het veelal 22 tot 24 graden. Daarmee is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar; normaal is het 18 tot 23 graden. De zon schijnt vaak en het blijft droog, waarmee het heerlijk weer is voor het ondernemen van een buitenactiviteit.

Opnieuw tropisch?

De verkoeling in het weekend lijkt van tijdelijke duur. De verwachting na het weekend is nog onzeker, maar het lijkt er op dat het opnieuw warmer wordt met mogelijk landinwaarts weer tropische temperaturen. Daarbij is er geregeld ruimte voor de zon. De zon is nog steeds erg krachtig dus vergeet niet om genoeg zonnebrand mee te nemen, wanneer er een stranddag op de planning staat.