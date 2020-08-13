Bijzondere metingen met gigantische meetlus hangend onder helikopter in Noord-Nederland

Sinds 4 augustus 2025 zijn er metingen gestart met een gigantische meetlus die hangt onder een helikopter boven delen van Groningen, Friesland en Drenthe. 'De metingen zijn bedoeld om de ondergrond in kaart te brengen. Dit helpt te bepalen waar kleilagen liggen die het grondwater beschermen, en waar zoet en zout grondwater zit', zo meldt de provincie Groningen.

Ronde meetlus van 20 meter doorsnede

Onder de helikopter hangt een ronde meetlus van ongeveer 20 meter breed. 'Dit instrument zendt zwakke elektromagnetische signalen uit, vergelijkbaar met die van een mobiele telefoon. Deze signalen meten de ondergrond, wat informatie geeft over de bodemlagen en het grondwater. De metingen zijn veilig voor mens, dier en natuur. Er wordt niet gevlogen in het broedseizoen en er gelden strenge regels voor natuurgebieden', aldus de provincie.

80 meter hoogte

De helikopter vliegt overdag op ongeveer 80 meter hoogte met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Dit kan kort geluidsoverlast veroorzaken. Dieren kunnen daarvan schrikken. De piloot let goed op de omgeving en houdt rekening met dieren. Houd zelf ook uw dieren in de gaten en neem indien nodig maatregelen, bijvoorbeeld door ze tijdelijk binnen te houden.

Planning

De vluchten zijn gestart in Friesland en gaan de komende weken verder naar Groningen en Drenthe en duren tot februari 2026. De planning hangt af van het weer en kan per dag veranderen. De actuele vliegplanning vindt u op de website van Freshem-NL.