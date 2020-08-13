Nicol Kremers moet Peter Gilles 90.000 euro betalen

Nicol Kremers moet 90.000 euro boete betalen aan haar ex-partner Peter Gilles. Ze overtrad meerdere keren haar geheimhoudingsplicht door in de media te praten over hun relatie. De rechtbank Oost-Brabant wijst een verzoek om inzage in en een verbod op publicatie van een boek dat Kremers aan het schrijven zou zijn af.

Gilles en Kremers hadden tussen april 2018 en november 2022 een relatie. Die relatie maakte onderdeel uit van een realityserie die inmiddels al seizoenenlang op televisie te zien is. Hierdoor zijn ze uitgegroeid tot publieke personen. De Gilles en Kremers verbraken hun relatie en in februari 2023 ondertekenden ze een vaststellingsovereenkomst waarin over en weer gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Volgens de Gilles heeft zijn ex zich niet aan die overeenkomst gehouden. Zij zou 25 keer iets over hun relatie in het openbaar hebben gedeeld. Gilles verzocht haar daarom de afgesproken boetes te betalen. Dit weigerde zij. Daarom stapte hij naar de rechter. Volgens hem overtrad zij 25 keer de geheimhoudingsplicht en staat daar telkens een boete van 10.000 euro op. Daarnaast stelt hij schade te lijden van de publicaties die nog altijd raadpleegbaar zijn. Voor iedere dag eiste hij 1.000 euro. In totaal wilde hij dat Kremers ruim 2,3 miljoen euro betaalt. Ook eist hij inzage in én een verbod op publicatie van een boek dat zijn ex-partner aan het schrijven is.

De vrouw stelt dat zij geen boetes verschuldigd is, omdat de man de overeenkomst verkeerd uitlegt. Verder stelt zij dat de vaststellingsovereenkomst niet geldig is, omdat deze de bedoeling had haar geheimhouding op te leggen over huishoudelijk geweld en zo'n overeenkomst mag volgens de vrouw niet gesloten worden. Ze zegt dat ze de vaststellingsovereenkomst onder dwang heeft getekend en ze deze daarom niet hoeft na te komen. Volgens haar was er als gevolg van stelselmatige mishandelingen sprake van een abnormale geestestoestand. Bovendien was ze financieel en mentaal afhankelijk van haar ex-partner en kon ze geen weerstand aan hem bieden. Ook had zij geen juridische bijstand.

Negen overtredingen

De rechtbank vindt dat de overeenkomst geldig is. De rechtbank stelt vast dat de bedoeling van de geheimhoudingsplicht was dat partijen elkaar geen schade zouden toebrengen door uitspraken in het openbaar. Onder die afspraak vallen ook openbare beschuldigingen van huiselijk geweld. Het staat ex-partners vrij zo'n overeenkomst te sluiten. Voor de rechtbank is niet vast komen te staan dat er sprake was van dwang bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. De gestelde bedreiging en de abnormale geestestoestand zijn onvoldoende concreet gemaakt door de vrouw. De vrouw is niet verschenen op de mondelinge behandeling en heeft daardoor geen nadere toelichting kunnen geven.

De rechtbank oordeelt dat de vrouw haar geheimhoudingsplicht heeft overtreden door in de media te praten over vermeende mishandelingen door haar ex-partner. Die uitlatingen gaan over het gedrag van de man tijdens hun relatie. Bovendien gaat het om bijzonderheden over de man waarvan de vrouw moet begrijpen dat het in zijn belang is om daarover geheimhouding te bewaren. Dit komt overeen met de bedoeling die de man stelt te hebben gehad bij het vaststellen van de overeenkomst: ervoor zorgen dat de betrokkenen geen verdere schade lijden. Uitlatingen over vermeende mishandelingen door de man kunnen hem logischerwijs schade toebrengen.

Geen voortdurend karakter

Volgens de rechtbank overtrad de vrouw in totaal negen keer de geheimhoudingsplicht door zich in het openbaar over vermeend huiselijk geweld uit te laten. De andere berichten die de man aanhaalt zijn onder andere opgesteld met quotes uit die negen oorspronkelijke publicaties. Per overtreding moet de vrouw 10.000 euro betalen, dus 90.000 euro in totaal. Bij iedere volgende overtreding moet zij een dwangsom van 20.000 euro aan haar ex-partner betalen. De rechtbank vindt niet dat de vrouw ook een boete verschuldigd is voor iedere dag dat de publicaties nog te raadplegen zijn en zij niet is overgegaan tot rectificatie, zoals de man stelt. De vordering van ruim 2,1 miljoen euro wordt daarom afgewezen.

Geen inzage en publicatieverbod

Verder mag Kremers een boek uitbrengen en hoeft zij dit niet aan Gilles voor te leggen vóór publicatie. Ze heeft namelijk zoals ieder ander recht op vrijheid van meningsuiting. Een toetsing van eventuele onrechtmatigheid kan pas worden gedaan nadat het boek is uitgebracht. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken: als publicatie zou leiden tot onherstelbare schade en de nadelige gevolgen niet meer kunnen worden hersteld. De man gaat bij zijn verzoeken voornamelijk af op quotes van het sociale mediaprofiel van zijn ex-partner, maar zij betwist dat die uitspraken over hem gaan. De man heeft voor het overige onvoldoende onderbouwd dat er dingen in het boek staan die in strijd zijn met de geheimhoudingsovereenkomst.