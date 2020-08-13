Voedseldroppings door Nederland in Gaza gestaakt vanwege technisch mankement C-130

Het C-130 Hercules-transportvliegtuig waarmee Defensie vanaf Jordanië hulpgoederen in Gaza dropt heeft een technisch mankement. 'De geplande vluchten zijn daarom voorlopig gestaakt. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 tot en met 12 augustus 2025', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Bijna 42.000 kilo voedsel gedropt

De Hercules heeft afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag dagelijks een vlucht uitgevoerd. In totaal is daarbij 41.650 kilo uit het toestel geworpen. Het ging voornamelijk om voedsel, drinkwater en medische hulpmiddelen.

Geen ander toestel beschikbaar

Defensie stelt alles in het werk om het militaire toestel zo snel mogelijk weer in te zetten. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. Er is geen ander militair toestel beschikbaar om de drop-vluchten over te nemen.