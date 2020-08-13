Verdachte in zaak lijk in uitgebrande auto bij grens met Duitsland overgeleverd aan Nederland

Op dinsdag 29 juli werd in Duitsland in een uitgebrand voertuig het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. 'In het onderzoek naar de omstandigheden rondom zijn overlijden werd op woensdag 30 juli een 22-jarige man aangehouden in Duitsland. Deze verdachte is woensdag 13 augustus overgeleverd aan Nederland', zo meldt de politie woensdag.

Volledige beperkingen

De 22-jarige man komt uit Landgraaf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 46-jarige man. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, kan er op dit moment niet meer informatie verstrekt worden. Aanstaande vrijdag wordt de man voorgeleid aan de Rechter Commissaris en zal worden beslist of hij nog langer gedetineerd zal blijven.