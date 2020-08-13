ACM wijst online platforms op hun verantwoordelijkheid in verkiezingstijd

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst online platforms op hun verantwoordelijkheid voor betrouwbare online informatie in verkiezingstijd. Zij moeten zorgvuldig omgaan met meldingen van illegale inhoud. Ook mogen zij niet zomaar accounts blokkeren of inhoud verwijderen zonder duidelijke onderbouwing.

Manon Leijten, bestuurder ACM: “Grote online platforms hebben veel gebruikers. Onder de Digital Services Act (DSA) moeten zij een transparant en zorgvuldig beleid voeren wat betreft de inhoud op hun platforms en doeltreffende maatregelen nemen tegen illegale inhoud. Dit is extra belangrijk tijdens verkiezingen. Het nemen van deze maatregelen is niet alleen een wettelijke, maar ook de maatschappelijke plicht van grote online platforms.”

Extra aandacht voor de DSA tijdens de verkiezingen

De ACM heeft 12 grote online platforms, zoals Facebook, Snap, TikTok en X, in juli per brief geïnformeerd over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in Nederland en hun DSA-verplichtingen. Ook verzocht de ACM deze platforms een vragenlijst in te vullen over de maatregelen die zij nemen ter bescherming van een betrouwbaar online publiek debat in verkiezingstijd in Nederland. Op 15 september organiseert de ACM een rondetafel speciaal voor grote platforms en zoekmachines, andere betrokken toezichthouders, de Europese Commissie en NGO’s, om hun rol en aanpak te bespreken. Zo zorgt de ACM ervoor dat een eenduidig beeld ontstaat van de verplichtingen die voortvloeien uit de DSA met het oog op de verkiezingen eind oktober en over maatregelen die de platforms moeten nemen om overtreding te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van illegale haatzaaiende content, malafide buitenlandse inmenging en desinformatie rondom de verkiezingen op hun platform.

Meer informatie en melden

De DSA verplicht zeer grote online platforms om systeemrisico’s die volgen uit de inrichting of het gebruik van hun dienst zelf te identificeren en hiertegen maatregelen te nemen. Een voorbeeld van zo’n systeemrisico is een negatief effect op het publieke debat en verkiezingsproces. De ACM ziet toe op de in Nederland gevestigde platforms, bijvoorbeeld als zij niet goed omgaan met meldingen van illegale inhoud. De Europese Commissie is exclusief bevoegd om toezicht te houden op de zeer grote online platforms, zoals TikTok, Facebook, Snap en X. De ACM werkt nauw samen met de Europese Commissie en andere nationale en Europese toezichthouders.

De DSA bepaalt niet wat illegaal is op internet – dat staat in andere wetten zoals het Wetboek van Strafrecht of privacywetgeving. Wat de DSA wél regelt, is hoe online platforms moeten omgaan met meldingen over illegale inhoud: het moet voor iedereen makkelijk zijn om te melden, en platforms moeten snel reageren en goed motiveren wat ze met de melding doen. De ACM moedigt online gebruikers aan om het bij de ACM te melden als ze er niet uitkomen met een online platform.

Op www.acm.nl/verkiezingen is meer informatie te vinden over de rol van online platforms, taken van de ACM en rechten onder de DSA.