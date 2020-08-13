Laboratorium betaalde losgeld aan hackersgroep

Ransomwaregroep Nova heeft losgeld ontvangen van het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics uit Rijswijk. Dit meldt de hackersgroep Nova tegenover het RTL Nieuws.

Het laboratorium werd doormiddel van ransomware gehackt. Hierbij werd data gestolen van Nederlanders en gepubliceerd op het darkweb. Het laboratorium heeft losgeld betaald om te voorkomen dat er nog meer data gepubliceerd wordt.

Volgens het RTL Nieuws is het niet bekend hoeveel euro er betaald is aan Nova. Er zou naar verluidt miljoenen euro’s geëist.