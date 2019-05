'Nepbewijs gebruikt door belastingdienst'

Om een kinderopvang en honderden ouders aan te pakken, heeft de belastingdienst nepbewijs gebruikt om toeslagen voor kinderopvang stop te zetten. Uit onderzoek door RTL Nieuws en Trouw blij het in vrijwel alle gevallen te gaan om ouder met een dubbele nationaliteit.

Bij het onderzoek heeft de belastingdienst gebruik gemaakt van verouderde informatie. Dit wordt tot op de dag van vandaag verzwegen door de dienst. Het is onduidelijk waarom de belastingdienst hiertoe over is gegaan.

Mogelijk is de drang naar het opsporen van fraude te groot geworden nadat de dienst onder druk kwam te staan na de Bulgarenfraude. Hier moest snel resultaat worden geboekt.