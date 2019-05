Touringcar met schoolkinderen strandt op snelweg A2 bij Best

Een bus met schoolkinderen is woensdagochtend gestrand op de snelweg A2 bij Best. Aanvankelijk rukte de brandweer groots uit omdat de touringcar in brand zou staan.

Van brand was echter geen sprake maar de bus is stil gevallen wegens een technisch mankement. De kinderen vermaken zich ondertussen wel, men zit in het zonnetje op de vangrail en zingen mee met muziek. Voor hen is een vervangende bus onderweg om hun weg te vervolgen.