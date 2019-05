Steekpartij nabij bioscoop Schiedam om snoep

In Schiedam heeft in de nacht van woensdag op donderdag op de Noorderweg een steekpartij plaats gevonden. Hierbij is zeker één persoon gewond geraakt. De mogelijke aanleiding voor de steekpartij was een ruzie om snoep in de bioscoop.

Steekpartij

Buiten ontaarde dit in een steekpartij waarbij minstens één persoon gewond is geraakt. Een tweede persoon is gevlucht. De messen zijn na het incident weggegooid. De politie heeft de omgeving afgezet en heeft een onderzoek ingesteld. Na enig zoeken zijn twee messen aangetroffen en veilig gesteld.

Aanhouding verdachte

Na verhoor van enkele getuigen kreeg de politie een naam en adres door van de mogelijk gevluchte persoon. Rond 03.20 uurreden vier politiewagens richting de verblijfplaats van de jongeman en is hij van zijn bed gelicht.

Verhoor

In de woning zijn enkele goederen, waaronder een mobiele telefoon, in beslag genomen. De man is voor verhoor meegenomen naar het bureau, waar verder uitgezocht zal worden wat zijn eventuele betrokkenheid bij het incident is geweest.