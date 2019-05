Prototype modulair en energie producerend appartement TU Delft onthuld

Energiezuinige huizen

Het door de studenten zelf gebouwde prototype is een uitsnede op ware grootte van een inefficiënt kantoor dat is omgebouwd in een appartement van 50 m2 met een binnentuin van 25m2. Met dit prototype gaat het team in juli 2019 naar Hongarije om mee te doen aan de Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) een internationale studenten-competite voor energiezuinige huizen.

Maximaal 15 dagen bouwtijd

'Wij zijn ontzettend trots om het prototype, waarmee wij deze zomer gaan meedoen aan de Solar Decathlon, te onthullen.' legt Nienke Scheenaart, teamlid van MOR en student bouwkunde, uit. 'Wij hebben dit prototype volledig met studenten ontworpen en gebouwd en dit is dus een enorme mijlpaal voor ons. Het is belangrijk dat we het prototype hier in Nederland al een keer in elkaar zetten en testen, omdat we het tijdens de competitie in maximaal 15 dagen moeten bouwen om in Hongarije kans te maken op de overwinning.'

Unieke mogelijkheid

De onthulling van het prototype doet het MOR-team samen met Andy van den Dobbelsteen, professor aan de TU Delft en faculty advisor van het MOR-team. Van den Dobbelsteen: 'Voor de studenten is dit een unieke mogelijkheid om alles te leren wat relevant is voor de bouw: van een conceptueel idee tot een daadwerkelijk gebouwd plan. Ik ben heel erg trots op deze groep!'

The Green Village

De studenten gaan het huis, dat nu op The Green Village staat, binnenkort afbreken en weer opbouwen in Szentendre Hongarije, waar de Solar Decathlon van 12 juli tot en met 28 juli plaatsvindt. Aan dit wereldkampioenschap voor duurzame bouw’ doen elf teams mee uit even zoveel landen.

Van inefficiente kantoren naar A+++ woningen

'Wij zien twee grote uitdagingen binnen de gebouwde omgeving in Nederland, namelijk de grote hoeveelheid aan inefficiënte kantoren en de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters.' legt Siem van Sluijs, partnerships manager van het MOR-team en student bouwkunde uit. 'Zo hebben ongeveer 55% van alle kantoren in Nederland een energielabel lager dan C en leveren daarmee een slechte prestatie. Door een recente verandering in regelgeving zijn kantoren met een energielabel lager dan C verboden vanaf 2023. Daarnaast zullen er voor 2030 één miljoen woningen worden bijgebouwd. Ons prototype zou bij deze uitdagingen kunnen helpen', aldus van Sluijs.

Netto-positief

Het prototype is gebaseerd op een modulair en ‘netto-positief’ appartement. 'Met netto positief bedoelen wij dat het gebouw bijvoorbeeld meer energie produceert dan dat het gebruikt. Daarnaast wordt de lucht die het gebouw binnenkomt gefilterd, zodat er een gezond binnenklimaat ontstaat en er binnen de toren voedsel kan worden verbouwd' legt Scheenaart uit. Binnen deze netto-positiviteit focust het MOR-team zich op 5 aspecten: energie+, water+, lucht+, biomassa+ en materialen+.

Modulair ontwerp

De gehele renovatie van de kantoorgebouwen is mogelijk met behulp van vier modules: gevel module, badkamer/keuken module, bed/bureau module en wand module. Hierdoor wordt het renoveren van de slecht presterende kantoren laagdrempelig en betaalbaar. Daarnaast kunnen de modules gemakkelijk worden hergebruikt in andere gebouwen.

Toekomstbestendig

Omdat bewoners individuele eisen en wensen voor hun woning hebben, kunnen de modules door de bewoners zo worden geplaatst dat de woning aan hun eisen voldoet. Het appartement kan bijvoorbeeld groter of kleiner worden en er kan een makkelijk een extra slaapkamer of badkamer aan worden toegevoegd. Hierdoor is het ontwerp erg toekomstbestendig.

Solar Decathlon Europe 2019

De Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) is een internationale competitie voor universiteiten van over de hele wereld. De wedstrijd daagt studententeams uit om een volledig functionerend huis te ontwerpen, bouwen en exploiteren dat is ontworpen volgens de hoogste normen van duurzaamheid en circulariteit. Tijdens de wedstrijd wordt elk huis beoordeeld op 10 criteria, waaronder architectuur, engineering & constructie, energie-efficiëntie en economische haalbaarheid. In juli 2019 vindt de bouw en jurering van de huizen plaats in Szentendre, Hongarije.

Het MOR Team:

Het MOR-team vertegenwoordigt Nederland in de Solar Decathlon Europe. Het team bestaat uit 54 studenten van de TU Delft met meer dan 20 verschillende nationaliteiten en van 14 verschillende disciplines. Gebouwen zijn momenteel enorme verbruikers van energie en grondstoffen en het MOR-team vindt dat dit anders moet. Van Sluijs: 'Om ervoor te zorgen dat onze toekomstige generaties op een gezonde aarde kunnen leven, vinden wij dat gebouwen moeten veranderen in producenten die meer teruggeven aan hun omgeving dan dat zij verbruiken.' Het team bezit een enorme passie om te innoveren en een strategie te ontwikkelen die de gebouwde omgeving klaar maakt voor 2050, wanneer de gebouwde omgeving volledig CO2 neutraal en circulair moet zijn.