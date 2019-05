Bonden en kabinet hervatten pensioenoverleg

Aanstaande maandag gaan het kabinet en de vakbonden opnieuw om de tafel om nieuwe afspraken te maken over het pensioen. 'De FNV reageert positief op de verklaring van minister Koolmees over hervatten van het pensioenoverleg. De vakbonden zullen hierover in gesprek gaan met het kabinet. De bonden zijn blij dat het kabinet eindelijk inziet dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen', zo laat de FNV vrijdag weten.

Signaal van de gevoerde acties doorgekomen

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen. Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken. We wachten nu op een concrete uitnodiging van de minister. Ik verwacht dat we meteen na het weekend bij elkaar zullen gaan zitten.’

Stakingen

Afgelopen weken is door tienduizenden mensen gestaakt en actie gevoerd, inclusief een grote 24-uursstaking in het openbaar vervoer. Tijdens de actie in Den Haag zei FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga afgelopen woensdag: 'Er komt pas een pensioendeal als het kabinet met serieus geld over de brug komt. Natuurlijk hoop ik dat we er uit kunnen komen. Ook als dat niet lukt komen we weer bij jullie terug. Maar dan om samen met jullie nieuwe acties voor te bereiden.’

Drie eisen

De bonden voeren actie voor drie eisen:

• Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen

• Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen

• Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.